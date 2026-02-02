صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردار موج خان کی مسلم لیگ ن میں شمولیت

  ملتان
صادق آباد (سٹی رپورٹر) مدینہ کالونی صادق آباد سے تعلق رکھنے والی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت سردار موج خان نے سابق کونسلر چودھری زبیر افضل کی عوام دوست پالیسیوں، بے باک قیادت اور خدمتِ خلق کے جذبے سے متاثر ہو کر تحریکِ انصاف سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے باضابطہ طور پر پاکستان مسلم لیگ (ن) میں شمولیت اختیار کر لی۔ب

مدینہ کالونی صادق آباد سے تعلق رکھنے والی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت سردار موج خان نے سابق کونسلر چودھری زبیر افضل کی عوام دوست پالیسیوں، بے باک قیادت اور خدمتِ خلق کے جذبے سے متاثر ہو کر تحریکِ انصاف سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے باضابطہ طور پر پاکستان مسلم لیگ (ن) میں شمولیت اختیار کر لی۔

 

