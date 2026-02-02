6میپکو ملازمین کی لائن سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی
ملتان (خصوصی رپورٹر ) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے الیکٹریکل/الیکٹرانکس ڈپلومہ کے حامل 6ملازمین کی لائن سپرنٹنڈنٹ گریڈII( بی پی ایس14)کے عہدے پر تقرریوں کا باضابطہ آفس آرڈر جاری کر دیا ہے ۔
ڈپٹی ڈائریکٹر کیرئیر مینجمنٹ میپکو ہیڈ کوارٹر عبدالرزاق کاشف کی جانب سے جاری ہونے والے آفس آرڈر کے مطابق میپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے لائن مین گریڈIاور لائن مین گریڈIIکیڈر سے تعلق رکھنے والے اہل امیدواروں کو6 فیصد اور7 فیصد انڈکشن کوٹہ کے تحت لائن سپریٹنڈنٹ گریڈII کے عہدے پر بھرتی کیا گیا ہے ۔6 فیصد انڈکشن کوٹہ میں لائن مین گریڈIسے لائن سپرنٹنڈنٹ گریڈII کے عہدے پر بھرتی ہونے والوں میں محمد احمد اقبال ، محمد اشفاق اور عابد حسین شامل ہیں ۔