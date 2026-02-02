صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6میپکو ملازمین کی لائن سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی

  • ملتان
6میپکو ملازمین کی لائن سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی

ملتان (خصوصی رپورٹر ) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے الیکٹریکل/الیکٹرانکس ڈپلومہ کے حامل 6ملازمین کی لائن سپرنٹنڈنٹ گریڈII( بی پی ایس14)کے عہدے پر تقرریوں کا باضابطہ آفس آرڈر جاری کر دیا ہے ۔

ڈپٹی ڈائریکٹر کیرئیر مینجمنٹ میپکو ہیڈ کوارٹر عبدالرزاق کاشف کی جانب سے جاری ہونے والے آفس آرڈر کے مطابق میپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے لائن مین گریڈIاور لائن مین گریڈIIکیڈر سے تعلق رکھنے والے اہل امیدواروں کو6 فیصد اور7 فیصد انڈکشن کوٹہ کے تحت لائن سپریٹنڈنٹ گریڈII کے عہدے پر بھرتی کیا گیا ہے ۔6 فیصد انڈکشن کوٹہ میں لائن مین گریڈIسے لائن سپرنٹنڈنٹ گریڈII کے عہدے پر بھرتی ہونے والوں میں محمد احمد اقبال ، محمد اشفاق اور عابد حسین شامل ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نجی سکولوں کا مخصوص دکانوں سے کتب یونیفارم خریدنے کیلئے دبائو کارروائی ٹھپ ہوگئی

عبدالرحمن الیون نے کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

91جنوبی گلبرگ ٹاؤن کے رہائشیوں کا سہولتیں نہ ملنے پر احتجاج

ضلع بھر میں گرجاگھروں کی سیکورٹی کے سخت انتظامات

ڈی سی خوشاب کا رات گئے بیوٹیفکیشن منصوبے کے کام کا معائنہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ میں سائنسی نمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر