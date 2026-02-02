صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان، نجی سکول کے پروفیسر کی مشتبہ حالات میں موت

  • ملتان
ملتان، نجی سکول کے پروفیسر کی مشتبہ حالات میں موت

ملتان (کرائم رپورٹر)ملتان میں ایک نجی سکول کے پروفیسر کی مشتبہ حالات میں موت کا واقعہ پیش آیا، جس پر علاقے میں افسوس اور تشویش کی فضا پائی جاتی ہے ۔

یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ روز تھانہ ڈی ایچ اے کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر واقعہ کو خودکشی قرار دیا جا رہا ہے تاہم تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔بچ ولاز کے رہائشی حیدر علی نے پولیس کو اطلاع دی کہ نجی سکول کے پروفیسر طیب بیگ، جو مکان نمبر 578 ایف میں مقیم تھے ، اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے ۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فرانزک ماہرین کی ٹیم موقع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کئے ۔ ابتدائی معائنے میں دیکھا گیا کہ پروفیسر طیب بیگ کی لاش کمرے میں پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی جبکہ ان کے ہاتھ پر زخموں کے نشانات بھی موجود تھے ۔پولیس ذرائع کے مطابق بظاہر واقعہ گھریلو ناچاقی کے باعث پیش آنے والی خودکشی معلوم ہوتا ہے ، تاہم معاملہ مشکوک ہونے کے باعث قتل اور خودکشی دونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھ کر تفتیش کی جا رہی ہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حتمی حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادرک 70، لہسن 45، چکن 8 روپے کلو تک مہنگا

کپاس کی اگیتی کاشت بارے حتمی پلان مرتب کرنیکی ہدایت

معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا بدترین درندگی:حافظ عبدالکریم

پاکستانی قوم کو اپنے شہدا پر فخر ہے : راغب نعیمی

سی ای اوز ہیلتھ اور ایم ایس ہسپتال کی انتظامی ٹریننگ

آئی جی پنجاب سے نئے بھرتی ہونے والے اسسٹنٹس کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر