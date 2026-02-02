ملتان، نجی سکول کے پروفیسر کی مشتبہ حالات میں موت
ملتان (کرائم رپورٹر)ملتان میں ایک نجی سکول کے پروفیسر کی مشتبہ حالات میں موت کا واقعہ پیش آیا، جس پر علاقے میں افسوس اور تشویش کی فضا پائی جاتی ہے ۔
یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ روز تھانہ ڈی ایچ اے کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر واقعہ کو خودکشی قرار دیا جا رہا ہے تاہم تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔بچ ولاز کے رہائشی حیدر علی نے پولیس کو اطلاع دی کہ نجی سکول کے پروفیسر طیب بیگ، جو مکان نمبر 578 ایف میں مقیم تھے ، اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے ۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فرانزک ماہرین کی ٹیم موقع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کئے ۔ ابتدائی معائنے میں دیکھا گیا کہ پروفیسر طیب بیگ کی لاش کمرے میں پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی جبکہ ان کے ہاتھ پر زخموں کے نشانات بھی موجود تھے ۔پولیس ذرائع کے مطابق بظاہر واقعہ گھریلو ناچاقی کے باعث پیش آنے والی خودکشی معلوم ہوتا ہے ، تاہم معاملہ مشکوک ہونے کے باعث قتل اور خودکشی دونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھ کر تفتیش کی جا رہی ہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حتمی حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے ۔