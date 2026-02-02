صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان میں دہشتگردی واقعات تشویشناک، خواجہ محمد شفیق

  • ملتان
ملتان ( لیڈی رپورٹر ) چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان کے صدر ظفر اقبال صدیقی، چیئرمین احتشام الحق،سینئروائس چیئرمین انجمن تاجران پنجاب ممتاز علی بابر ،

 عزیز الرحمن انصاری جبکہ جنوبی پنجاب کے صدر چودھری طارق کریم، چیئرمین مرزا اعجاز علی، جنرل سیکرٹری شیخ عامر سلیم، ضلعی صدر شیخ طاہر امجد، چیئرمین خواجہ عمار یاسر، جنرل سیکرٹری خواجہ یاسر اشفاق اور دیگر عہدیدار،ملک طاہر ڈوگر،میاں ظفر اقبال، ملک اختر حسین، شاہد شکور، مہر محمد شاکر، حاجی اصغر اکبر سمیت تاجر رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں بلوچستان میں گزشتہ روز پیش آنے والے دہشت گردانہ واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے ۔تاجر رہنماؤں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر ملک کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن پوری قوم اور تاجر برادری اپنی سکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ تاجر برادری ریاست کے ساتھ کھڑی ہے اور ملکی سلامتی، خودمختاری اور استحکام کے لئے ہر سطح پر اپنا مثبت کردار ادا کرتی رہے گی۔ انہوں ن آپریشن کے دوران شہید ہونے والے سکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور پوری قوم ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہے ۔بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا اور دہشت گردی کے خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔

 

