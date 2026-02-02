لاہور میں ماں بیٹی کی ہلاکت انتظامی غفلت ،احمد مجتبیٰ
ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق ایم پی اے اور پیپلزپارٹی رہنما سید احمد مجتبیٰ گیلانی اور سیاسی و سماجی رہنما میاں محمد عظیم سعید نے لاہور میں ماں اور بچی کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومتی غفلت اور ناقص شہری انتظامات کا نتیجہ قرار دیا ہے ۔
اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ سانحہ نہایت دلخراش اور انتظامی ناکامی کا واضح ثبوت ہے ۔ بڑے شہروں میں کھلے گٹر اور ناقص سیوریج نظام شہریوں کی جانوں کے لئے مستقل خطرہ بن چکے ہیں، مگر متعلقہ ادارے اور صوبائی حکومت مؤثر اور بروقت اقدامات کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے ۔رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شہری سہولتوں اور بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری کے دعوے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے ۔ اگر بروقت حفاظتی اقدامات اور مانیٹرنگ کا مؤثر نظام موجود ہوتا تو قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع روکا جا سکتا تھا۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی شفاف اور اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائی جائیں، ذمہ دار افسروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔
اور صوبہ بھر میں سیوریج و ڈرینیج سسٹم کی فوری بنیادوں پر بہتری کے اقدامات کئے جائیں۔سید احمد مجتبیٰ گیلانی اور میاں محمد عظیم سعید نے مزید کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت ناقابل قبول ہے ۔ ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اور دیرپا اقدامات ناگزیر ہیں۔