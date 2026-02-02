صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام آج بھی بانی پی ٹی آئی کے منشورکیساتھ کھڑے ،تیمور مہے

  • ملتان
عوام آج بھی بانی پی ٹی آئی کے منشورکیساتھ کھڑے ،تیمور مہے

ملتان(لیڈی رپورٹر )ٹکٹ ہولڈرتحریک انصاف بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے اپنے حلقہ این اے 148میں مصروف ترین دن گزارتے ہوئے یونین کونسلزکوٹلہ ابوالفتح اور عالمگیر میں وفات پاجانے والوں کے اہلخانہ سے تعزیت کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی۔

اس موقع پر بیرسٹر ملک تیمور الطاف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میرا حلقہ میرا گھر ہے جن کی خوشی و غمی میں میرے لئے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی خود ان کے لئے ۔آج بھی حلقے میں جدھر بھی جاتا ہوں پہلے کی طرح محبت و خلوص ملتا ہے اور حلقے کی عوام آج بھی بانی پارٹی تحریک انصاف کے منشور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

امپورٹرز اپنے درآمدی شیڈول پیشگی شیئر کریں، وزیر بحری امور

شہریوں کے مسائل حل ،منصوبے جلد مکمل کئے جائیں،آئی جی

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان پیش کیا جائے، سیکرٹری زراعت

ایکسپورٹرز کی طرز پرچھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر