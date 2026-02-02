عوام آج بھی بانی پی ٹی آئی کے منشورکیساتھ کھڑے ،تیمور مہے
ملتان(لیڈی رپورٹر )ٹکٹ ہولڈرتحریک انصاف بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے اپنے حلقہ این اے 148میں مصروف ترین دن گزارتے ہوئے یونین کونسلزکوٹلہ ابوالفتح اور عالمگیر میں وفات پاجانے والوں کے اہلخانہ سے تعزیت کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی۔
اس موقع پر بیرسٹر ملک تیمور الطاف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میرا حلقہ میرا گھر ہے جن کی خوشی و غمی میں میرے لئے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی خود ان کے لئے ۔آج بھی حلقے میں جدھر بھی جاتا ہوں پہلے کی طرح محبت و خلوص ملتا ہے اور حلقے کی عوام آج بھی بانی پارٹی تحریک انصاف کے منشور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔