یونین کونسل حسن پور کچہ کے مکین سہولیات سے محروم
ماہڑہ (نامہ نگار)حلقہ پی پی 272 کے موضع حسن پور کچہ اور یونین کونسل حسن پور کچہ کے مکین بنیادی سہولیات کی شدید کمی کے باعث کسمپرسی کی ۔۔۔
زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ علاقے میں نہ وٹرنری ہسپتال، نہ سرکاری سکول، اور نہ پینے کے صاف پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ موجود ہے ۔ متعدد بستیاں بجلی کی سہولت سے محروم ہیں اور زیادہ تر سڑکیں خستہ حال ہونے کے سبب آمد و رفت تقریباً ناممکن ہو گئی ہے ۔ اللہ آباد سے بستی مانک پور تک سڑک مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ، جبکہ کچہ ماہڑھ سے بستی ڈوگا تک بہشتی نہر کے کنارے سڑک نہ ہونے سے مقامی کسانوں اور طلبہ کی مشکلات کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔