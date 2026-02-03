قصابوں نے گوشت کے من مرضی کے ریٹ مقرر کر دئیے
جہانیاں (نمائندہ دنیا) جہانیاں اور گردونواح میں قصابوں نے فی کلو گرام گوشت کے ریٹ من مرضی پر مقرر کر دیے ہیں۔۔۔۔
مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے صرف زندہ مرغی کا ریٹ ظاہر کیا گیا ہے ، جس کے باعث قصاب آزادانہ طور پر قیمتیں بڑھا کر گوشت فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گوشت کا صافی وزن ایک کلوگرام کی بجائے 900 گرام تک دیا جا رہا ہے اور 100 گرام صفائی کے نام پر گاہک کو کم دے کر اضافی معاوضہ وصول کیا جا رہا ہے ۔شہریوں نے مزید بتایا کہ بڑے گوشت کی قیمت 1200 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی ہے ۔