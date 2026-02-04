متعدد شہری نوسربازی کا شکار
ملتان (کرائم رپورٹر) نوسربازی کے مختلف واقعات میں شہری رقوم سے محروم ہوگئے ۔ شہریوں کو آن لائن خریداری اور اے ٹی ایم استعمال کے دوران نشانہ بنایا گیا۔کینٹ پولیس کو سلمان یوسف نے بتایا کہ اس نے آن لائن کپڑوں کی خریداری کی تھی، موٹرسائیکل سوار دو افراد پارسل لے کر گھر پہنچے اور دس ہزار روپے سے زائد رقم وصول کی۔
پارسل کھولنے پر اس میں لنڈے کا کوٹ نکلا۔ متاثرہ شہری کے مطابق اس سے قبل بھی اہلِ خانہ نے 43 ہزار روپے کی ملبوسات خریدی تھیں، تاہم اس وقت بھی غلط پارسل تھما دیا گیا۔سٹی شجاع آباد پولیس کو شمس الدین نے بتایا کہ وہ بینک کے اے ٹی ایم سے رقم نکلوا کر باہر آیا تو چند افراد نے باتوں میں الجھا کر نوسربازی کے ذریعے اس سے رقم لے لی اور موقع سے فرار ہو گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کردی ہے ۔