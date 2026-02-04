صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد شہری نوسربازی کا شکار

  • ملتان
متعدد شہری نوسربازی کا شکار

ملتان (کرائم رپورٹر) نوسربازی کے مختلف واقعات میں شہری رقوم سے محروم ہوگئے ۔ شہریوں کو آن لائن خریداری اور اے ٹی ایم استعمال کے دوران نشانہ بنایا گیا۔کینٹ پولیس کو سلمان یوسف نے بتایا کہ اس نے آن لائن کپڑوں کی خریداری کی تھی، موٹرسائیکل سوار دو افراد پارسل لے کر گھر پہنچے اور دس ہزار روپے سے زائد رقم وصول کی۔

پارسل کھولنے پر اس میں لنڈے کا کوٹ نکلا۔ متاثرہ شہری کے مطابق اس سے قبل بھی اہلِ خانہ نے 43 ہزار روپے کی ملبوسات خریدی تھیں، تاہم اس وقت بھی غلط پارسل تھما دیا گیا۔سٹی شجاع آباد پولیس کو شمس الدین نے بتایا کہ وہ بینک کے اے ٹی ایم سے رقم نکلوا کر باہر آیا تو چند افراد نے باتوں میں الجھا کر نوسربازی کے ذریعے اس سے رقم لے لی اور موقع سے فرار ہو گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر