اغوا کے واقعات میں ایک نامزد سمیت نامعلوم ملزموں کیخلاف مقدمات

  • ملتان
ملتان ( کرائم رپورٹر ) پولیس نے اغوا کے مختلف واقعات کے الزام میں ایک نامزد سمیت نامعلوم ملزمان کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔۔۔

صدر پولیس کو محسن نے بتایا کہ ملزم عرفان نامعلوم ہمراہ گھر آیا گھر سے قیمتی سامان اٹھاکر بیوی ریحانہ بی بی کو اغوا کرکے فرار ہوگیا دریں اثنا صدر شجاع آباد پولیس کو حفیظ احمد نے بتایا کہ میری بیٹی کو نامعلوم ملزمان ورغلاکر اغوا کرکے لے گئے محمد شکیل نے بتایا کہ بھتیجا محمد عقیل سودا سلف لینے گیا جسے نامعلوم ملزمان نے اغوا کرلیا جبکہ قطب پور پولیس کو احمد فیاض نے بتایا کہ میرا بیٹا 12سالہ شانی علی گھر سے نکلا واپس نہیں آیا جسے نامعلوم ملزمان نے اغوا کرلیا ۔واقعات کی رپورٹ پر پولیس نے نامزد سمیت نامعلوم ملزمان کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

 

