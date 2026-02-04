فیکٹریوں میں 55 لاکھ 45 ہزارسے زائدگانٹھ کپاس کی آمد
آمد میں معمولی اضافہ، سندھ میں پیداوار بڑھی،پی سی جی اے کے اعداد وشمار
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن (پی سی جی اے ) نے ملک بھر کی جننگ فیکٹریوں میں کپاس کی آمد کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 31 جنوری 2026 تک ملک کی جننگ فیکٹریوں میں 55 لاکھ 45 ہزار 146 گانٹھ کپاس پہنچی، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران 55 لاکھ 10 ہزار 741 گانٹھ کپاس فیکٹریوں میں آئی تھی۔ اس طرح مجموعی طور پر 34 ہزار 405 گانٹھ کپاس زیادہ آئی، جس سے اضافے کی شرح زیرو عشاریہ باسٹھ فیصد رہی۔اعداد و شمار کے مطابق صوبہ پنجاب کی جننگ فیکٹریوں میں 26 لاکھ 30 ہزار 434 گانٹھ کپاس پہنچی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت میں آنے والی 27 لاکھ 4 ہزار 464 گانٹھ کپاس کے مقابلے میں 74 ہزار 30 گانٹھ کم ہے ۔ پنجاب میں کپاس کی آمد میں 2 عشاریہ 74 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے برعکس صوبہ سندھ کی جننگ فیکٹریوں میں 29 لاکھ 14 ہزار 712 گانٹھ کپاس آئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1 لاکھ 8 ہزار 435 گانٹھ زیادہ ہے ۔ سندھ میں اضافے کی شرح تین عشاریہ چھیاسی فیصد رہی۔پی سی جی اے کے مطابق 31 جنوری 2026 تک فیکٹریوں میں آنے والی کپاس سے 55 لاکھ 10 ہزار 393 گانٹھ روئی تیار کی جا چکی ہے ۔ ملک بھر میں اس وقت 100 جننگ فیکٹریاں آپریشنل ہیں۔ رواں سیزن کے دوران ایکسپورٹرز اور ٹریڈرز نے 1 لاکھ 77 ہزار 600 گانٹھ روئی خرید کی، جبکہ ٹیکسٹائل سیکٹر نے 49 لاکھ 87 ہزار 225 گانٹھ روئی خریدی۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان (ٹی سی پی)نے کاٹن سیزن 2025-26 کے دوران کپاس کی کوئی خریداری نہیں کی۔ پنجاب میں 84 جننگ فیکٹریاں فعال ہیں جہاں 26 لاکھ 6 ہزار 342 گانٹھ روئی تیار کی گئی۔ مختلف اضلاع سے آنے والی کپاس میں بہاولنگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، سانگھڑ اور سکھر نمایاں رہے ۔