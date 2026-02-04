میپکو ریجن:1327 بجلی چورپکڑے گئے ،10 کروڑ جرمانہ
80افراد موقع پر گرفتار ،چوروں کیخلاف آپریشنز میں 1017 مقدمات درج
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)ریجن میں ماہِ جنوری میں 1327 افراد بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ۔ 80افراد کوموقع سے گرفتار کرکے حوالات منتقل کیاگیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہد کی ہدایت پر سرد موسم میں بھی بجلی چوروں کے خلاف ڈسکوسپورٹ یونٹ (DSU) میں شامل فورسزڈے اینڈ نائٹ آپریشن کررہی ہیں ۔ 1017بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے جبکہ مجموعی طورپر تقریباََ 10کروڑروپے جرمانہ عائد کیاگیا جس میں سے ڈیڑھ کروڑروپے سے زائد جرمانہ موقع پر وصول کرلیاگیا۔ چیف انجینئر کسٹمرسروسز میپکو سید جواد منصواحمد نے کہا کہ یکم تا 30جنوری 2026ء کے دوران میپکو ملتان سرکل میں 221بجلی چوروں کو ایک کروڑ 35لاکھ روپے جرمانہ عائد کیاگیاجبکہ 221بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ۔ڈیرہ غازی خان سرکل میں 136صارفین کو 32لاکھ70ہزارروپے جرمانہ عائد کیاگیا جبکہ 136مقدمات کا اندراج ہوا۔ وہاڑی سرکل میں 118افراد کو 74لاکھ80ہزارروپے جرمانہ عائد کیاگیاجبکہ 21ایف آئی آرز درج ہوئیں ۔ بہاولپور سرکل میں 193بجلی چوروں کو ایک کروڑ 48لاکھ روپے جرمانہ عائد کیاگیاجبکہ 135بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ۔ ساہیوال سرکل میں 256افراد کو 2کروڑ 53لاکھ روپے جرمانہ عائد کیاگیاجبکہ 256بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور2افراد کو موقع سے گرفتارکرکے حوالات بھیجاگیا۔رحیم یار خان سرکل میں 78بجلی چوروں کو22لاکھ30ہزار روپے جرمانہ عائد کیاگیاجبکہ 78بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور تمام بجلی چوروں کو گرفتارکرکے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔
مظفرگڑھ سرکل میں 119افرادکو 46لاکھ روپے جرمانہ عائد کیاگیا اور 74ایف آئی آرز کا اندراج ہوا۔ بہاولنگر سرکل میں 55بجلی چوروں کو 65لاکھ80ہزارروپے جرمانہ عائد کیاگیا جبکہ 32مقدمات درج ہوئے ۔ خانیوال سرکل میں 151بجلی چوروں کوایک کروڑ 88لاکھ روپے جرمانہ عائد کیاگیاجبکہ 64بجلی چوروں کے خلاف مختلف پولیس سٹیشنوں میں مقدمات درج ہوئے ۔