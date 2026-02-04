محمد سعید ڈائریکٹر ریکوری واسا ملتان تعینات
ملتان (خصوصی رپورٹر)محمد سعید ڈائریکٹر ریکوری واسا ملتان تعینات۔تفصیل کے مطابق حکومتِ پنجاب کے ہاؤسنگ،۔۔۔
اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ نے واسا میں ایک اہم انتظامی تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق محمد سعید (بی ایس-18)جو اس وقت ڈائریکٹر فنانس واسا رحیم یار خان کے فرائض سرانجام دے رہے تھے ،ان کو فوری تبدیل کرتے ہوئے ڈائریکٹر ریکوری واسا ملتان تعینات کر دیا گیا ہے ۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تبادلے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد واسا ملتان میں ریونیو ریکوری اور مالی نظم و ضبط کو مزید مؤثر بنانا ہے ۔ اس حوالے سے متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ نوٹیفکیشن پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے ۔