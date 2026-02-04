صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد سعید ڈائریکٹر ریکوری واسا ملتان تعینات

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)محمد سعید ڈائریکٹر ریکوری واسا ملتان تعینات۔تفصیل کے مطابق حکومتِ پنجاب کے ہاؤسنگ،۔۔۔

 اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ نے واسا میں ایک اہم انتظامی تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق محمد سعید (بی ایس-18)جو اس وقت ڈائریکٹر فنانس واسا رحیم یار خان کے فرائض سرانجام دے رہے تھے ،ان کو فوری تبدیل کرتے ہوئے ڈائریکٹر ریکوری واسا ملتان تعینات کر دیا گیا ہے ۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تبادلے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد واسا ملتان میں ریونیو ریکوری اور مالی نظم و ضبط کو مزید مؤثر بنانا ہے ۔ اس حوالے سے متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ نوٹیفکیشن پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے ۔

 

