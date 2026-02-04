صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر رہنما واحد بخش کے بھتیجے کے قاتل فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ

  • ملتان
تاجر رہنما واحد بخش کے بھتیجے کے قاتل فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ

ملتان (لیڈی رپورٹر)آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین خواجہ محمد شفیق، چیمبر آف سمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب کے صدر چودھری طارق کریم اور جنرل سیکرٹری شیخ عامر سلیم نے انجمن تاجران لیہ کے صدر پیر واحد بخش باروی کے بھتیجے محمد حسن کے بہیمانہ قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔۔

 انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ، قاتلوں کی فوری گرفتاری نہ ہونا ناقابل قبول ہے اور اس سے مجرموں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں۔خواجہ محمد شفیق نے ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سمیت اعلیٰ پولیس حکام سے فوری نوٹس لینے ، خصوصی ٹیم تشکیل دینے اور شفاف تحقیقات کے ذریعے اصل مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا نہ دی گئی تو تاجر برادری سخت احتجاج پر مجبور ہوگی۔

 

