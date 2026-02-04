طلبا وطالبات کو و ڈیجیٹل زراعت کی عملی تربیت فراہم
محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں لرنرز سکول کے طلبا و طالبات نے تعلیمی و مطالعاتی دورہ کیا، جس میں انہیں ڈیجیٹل زراعت اور جدید زرعی ٹیکنالوجیز کے عملی مظاہرے دکھائے گئے ۔
اس دورے کا مقصد طلباء کو جدید سائنسی رجحانات، تحقیق اور عملی زرعی طریقوں سے آگاہ کرنا تھا تاکہ وہ زراعت میں ٹیکنالوجی کے کردار کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ڈاکٹر محمد عثمان جمشید، چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف کنٹینیونگ ایجوکیشن نے طلبہ کو یونیورسٹی میں ڈیجیٹل زراعت کی پیش رفت، جاری تحقیقی منصوبوں اور جدید تربیتی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی جدید ٹیکنالوجی کو تعلیمی اور عملی میدان میں متعارف کرا رہی ہے جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ، وسائل کے مؤثر استعمال اور کسانوں کی آمدن میں بہتری ممکن ہے ۔