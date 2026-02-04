صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی میڈیکل سٹور ز صحت عامہ کیلئے خطرے کا الارم

  • ملتان
قوانین کی سرعام خلا ف ورزی،کم عمربچے اور غیر تربیت یافتہ عملہ تعینات

ملتان (لیڈی رپورٹر)شہر بھر میں قائم متعدد میڈیکل سٹورز پرقوانین کی سرعام خلا ف ورزیوں کا انکشاف ،صحت عامہ کو شدید خطرات لاحق ،شہریوں کی قیمتی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔میڈیکل سٹورز مافیا منافع کی خاطر بنیادی ایس او پیز کو نظر انداز کرتے ہوئے سٹورز بغیر مستند فارماسسٹ کے چلا رہا ہے ۔شہریوں کے مطابق شہر کے بیشتر میڈیکل سٹورز پر کم عمر بچے اور غیر تربیت یافتہ افراد ڈاکٹرز کی لکھی گئی ادویات کے بجائے خود ساختہ متبادل دوائیں تھما دیتے ہیں۔ بعض سٹورز پر تو 5 سے 7 تک جعلی نیم حکیم اور نام نہاد چھوٹے ڈاکٹر موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے جو مریضوں کو غلط مشورے دے کر ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔متاثرہ شہریوں نے بتایا کہ جب وہ نسخے کے مطابق دوا لینے جاتے ہیں تو مطلوبہ دوا دستیاب نہ ہونے کی صورت میں سٹور پر موجود بچے یا غیر متعلقہ عملہ خود سے متبادل دوا دے دیتا ہے جو کسی بھی بڑے طبی حادثے کا سبب بن سکتا ہے ۔شہریوں نے متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر شدید سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ متعلقہ محکمے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں،ہ ہیلتھ اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیکل سٹورز کی باقاعدہ چیکنگ یقینی اور ایس او پیز پر سختی سے عملدرآمد کرائیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر چلنے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف فوری کریک ڈاؤن شروع کیا جائے ۔

 

