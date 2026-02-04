صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی، منشیات فروشی کا ملزم عدالت سے بری

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی ) تھانہ سٹی وہاڑی کے مقدمہ نمبر 1184/24کے تحت دفعہ 9 سی میں نامزد ملزم اورنگزیب عرف بوٹا کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید محمد عمر نے باعزت بری کر دیا۔

 عدالت نے پراسیکیوشن کی جانب سے منشیات فروشی کا جرم ثابت نہ کر پانے اور محمد سجاد ساحل ایڈوکیٹ کے مؤثر دلائل پر اتفاق کرتے ہوئے یہ فیصلہ صادر کیا۔ ملزم کے وکیل کے مطابق بریت کے بعد موکل کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا اور عدالت نے واضح کیا کہ ثبوت کی کمی کی صورت میں کسی بھی فرد کو سزا نہیں دی جا سکتی۔

 

کراچی

