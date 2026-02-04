طاہر اقبال کے بیٹے کی رہائی کا مطالبہ
وہاڑی (خبرنگار )جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی جنرل کونسل کے رکن ڈاکٹر سید گل ضمیر شاہ نے 8 فروری کے متوقع احتجاج کے سلسلے میں سابق رکن قومی اسمبلی طاہر اقبال چوہدری کے بیٹے کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔
