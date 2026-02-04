صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوکہ مشین سے کرنٹ لگ گیا ، بزرگ جاں بحق

  • ملتان
ٹوکہ مشین سے کرنٹ لگ گیا ، بزرگ جاں بحق

سکندرآباد (نامہ نگار ) موضع رکن ہٹی کے رہائشی 60 سالہ حق نواز ٹوکہ مشین میں گھاس کاٹ رہے تھے کہ اچانک مشین میں کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ۔ اہل خانہ اور مقامی شہریوں نے واقعے پر غم و افسوس کا اظہار کیا ہے اور حفاظتی اقدامات پر زور دیا ہے ۔

 موضع رکن ہٹی کے رہائشی 60 سالہ حق نواز ٹوکہ مشین میں گھاس کاٹ رہے تھے کہ اچانک مشین میں کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ۔ اہل خانہ اور مقامی شہریوں نے واقعے پر غم و افسوس کا اظہار کیا ہے اور حفاظتی اقدامات پر زور دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر