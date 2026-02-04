ٹوکہ مشین سے کرنٹ لگ گیا ، بزرگ جاں بحق
سکندرآباد (نامہ نگار ) موضع رکن ہٹی کے رہائشی 60 سالہ حق نواز ٹوکہ مشین میں گھاس کاٹ رہے تھے کہ اچانک مشین میں کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ۔ اہل خانہ اور مقامی شہریوں نے واقعے پر غم و افسوس کا اظہار کیا ہے اور حفاظتی اقدامات پر زور دیا ہے ۔
