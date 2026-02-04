چور خاتون کے پرس سے سونا اور نقدی لے اڑے
سکندرآباد (نامہ نگار )تھانہ راجہ رام کی حدود میں ایک اور بڑی چوری کی واردات سامنے آئی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق پیر مسافر کا رہائشی کرم حسین اپنی بیوی کے ہمراہ رشتہ داروں کی قل خوانی میں موجود تھا ۔۔۔
کہ نامعلوم چوروں نے اس کی بیوی کے پرس سے ڈیڑھ تولہ سونا، 30 تولہ چاندی اور ایک لاکھ روپے نقدی چوری کر لیے ۔ تھانہ راجہ رام پولیس نے کرم حسین کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔ شہریوں نے چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔