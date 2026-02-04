صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چور خاتون کے پرس سے سونا اور نقدی لے اڑے

  • ملتان
چور خاتون کے پرس سے سونا اور نقدی لے اڑے

سکندرآباد (نامہ نگار )تھانہ راجہ رام کی حدود میں ایک اور بڑی چوری کی واردات سامنے آئی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق پیر مسافر کا رہائشی کرم حسین اپنی بیوی کے ہمراہ رشتہ داروں کی قل خوانی میں موجود تھا ۔۔۔

کہ نامعلوم چوروں نے اس کی بیوی کے پرس سے ڈیڑھ تولہ سونا، 30 تولہ چاندی اور ایک لاکھ روپے نقدی چوری کر لیے ۔ تھانہ راجہ رام پولیس نے کرم حسین کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔ شہریوں نے چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر