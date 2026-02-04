بیوہ اور مستحق خواتین میں مفت گائے و بھینسوں کی آج تقسیم
وہاڑی (نمائندہ خصوصی )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے لائیو سٹاک اثاثہ جات کی فراہمی کے منصوبہ کے تحت بیوہ، مطلقہ اور ۔۔۔
مستحق دیہی خواتین میں آج مفت گائے اور بھینسیں تقسیم کی جائیں گی۔ تقریب محکمہ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ وہاڑی کے زیر اہتمام نواب مارکی میں صبح ساڑھے 11 بجے منعقد ہوگی۔ تقریب میں مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل لائیو سٹاک پنجاب اور ممبران قومی و صوبائی اسمبلی شرکت کریں گے جبکہ صدارت ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کریں گے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خواتین کی معاشی خودمختاری بڑھانے اور دیہی شعبے میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے ۔