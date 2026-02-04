صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوہ اور مستحق خواتین میں مفت گائے و بھینسوں کی آج تقسیم

  • ملتان
بیوہ اور مستحق خواتین میں مفت گائے و بھینسوں کی آج تقسیم

وہاڑی (نمائندہ خصوصی )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے لائیو سٹاک اثاثہ جات کی فراہمی کے منصوبہ کے تحت بیوہ، مطلقہ اور ۔۔۔

مستحق دیہی خواتین میں آج مفت گائے اور بھینسیں تقسیم کی جائیں گی۔ تقریب محکمہ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ وہاڑی کے زیر اہتمام نواب مارکی میں صبح ساڑھے 11 بجے منعقد ہوگی۔ تقریب میں مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل لائیو سٹاک پنجاب اور ممبران قومی و صوبائی اسمبلی شرکت کریں گے جبکہ صدارت ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کریں گے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خواتین کی معاشی خودمختاری بڑھانے اور دیہی شعبے میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر