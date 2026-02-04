صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
کچاکھوہ میں موٹر سائیکل حادثے میں 3 افراد زخمی

کچاکھوہ (نامہ نگار ) کچاکھوہ شہر میں دو موٹر سائیکلیں تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے باعث آپس میں ٹکرا گئیں،۔۔۔

 جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے ۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ،پولیس کے مطابق حادثہ کی بنیادی وجہ تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین کی عدم پابندی ہے ۔ پولیس نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ قیمتی جانوں کو نقصان سے بچایا جا سکے اور حادثات کی شرح کم کی جا سکے ۔

 

