صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گگو منڈی ، سنیارا اور حقہ گینگ کے متعدد کارندے گرفتار

  • ملتان
گگو منڈی ، سنیارا اور حقہ گینگ کے متعدد کارندے گرفتار

گگومنڈی (نامہ نگار) تھانہ گگومنڈی پولیس نے ماہ جنوری میں دو خطرناک گینگ کے ارکان کو گرفتار کر کے۔۔۔

 بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایس ایچ او تھانہ گگومنڈی خالد محمود چوہان، ٹیم کے ساتھ، مختلف کارروائیوں کے دوران سنیارا گینگ کے سرغنہ مصطفٰی سنیارا اور ساتھی حسن عباس راجپوت، سیف الرحمان کھرل کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضہ سے ہاؤس رابری میں لوٹے گئے 40 لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کے طلائی زیورات، 5 لاکھ روپے نقدی اور 3 پسٹل برآمد ہوئے ۔اسی طرح حقہ گینگ کے سرغنہ ندیم عرف حقہ اور اس کے ساتھی ندیم جموں اور مجاہد عرف ریمبو کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 49 لاکھ 90 ہزار روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کیا گیا، جس میں 4 موٹر سائیکلیں، طلائی زیورات، نقدی اور 3 کلو سے زائد چرس شامل تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:88ارب کی لاگت سے 25ترقیاتی منصوبے شروع کرنیکا فیصلہ

بسنت :جنرل ہسپتال میں ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

واسا کو ترقیاتی کام بسنت کے دوران روکنے کی ہدایت

جنوری میں 12 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا

مختلف اضلاع میں9 نئے سہولت بازاروں کے قیام کے احکامات

اندرون لاہور دہلی دروازے پرمختلف محکموں کے کیمپ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر