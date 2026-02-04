گگو منڈی ، سنیارا اور حقہ گینگ کے متعدد کارندے گرفتار
گگومنڈی (نامہ نگار) تھانہ گگومنڈی پولیس نے ماہ جنوری میں دو خطرناک گینگ کے ارکان کو گرفتار کر کے۔۔۔
بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایس ایچ او تھانہ گگومنڈی خالد محمود چوہان، ٹیم کے ساتھ، مختلف کارروائیوں کے دوران سنیارا گینگ کے سرغنہ مصطفٰی سنیارا اور ساتھی حسن عباس راجپوت، سیف الرحمان کھرل کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضہ سے ہاؤس رابری میں لوٹے گئے 40 لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کے طلائی زیورات، 5 لاکھ روپے نقدی اور 3 پسٹل برآمد ہوئے ۔اسی طرح حقہ گینگ کے سرغنہ ندیم عرف حقہ اور اس کے ساتھی ندیم جموں اور مجاہد عرف ریمبو کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 49 لاکھ 90 ہزار روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کیا گیا، جس میں 4 موٹر سائیکلیں، طلائی زیورات، نقدی اور 3 کلو سے زائد چرس شامل تھی۔