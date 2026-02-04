صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں جماعت اسلامی نے ہفتہ یکجہتی کشمیر منایا

  • ملتان
کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ،عالمی برادری خاموش تماشائی: مقررین

مونڈکا (نامہ نگار ) جماعت اسلامی تحصیل مظفرگڑھ نے ہفتہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پروگرام کا آغاز عثمان کوریہ مقام سے کیا۔ اجلاس میں تحصیل کے تمام ذمہ داران نے بھرپور شرکت کی۔اس موقع پر ملک محمد رمضان روہاڑی، امیر جماعت اسلامی تحصیل مظفرگڑھ، پروفیسر افتخار احمد ہاشمی، امیر جماعت اسلامی مظفرگڑھ شہر، اور سیاسی و سماجی امور کے چیئرمین ملک فاروق احمد کوریہ نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، کشمیری عوام پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، نوجوان، عورتیں، بچے اور بوڑھے پابند سلاسل کیے جا رہے ہیں، خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے اور نوجوانوں کو معذور بنایا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ، تاہم جماعت اسلامی پاکستان پانچ فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے ، اور تحصیل مظفرگڑھ میں پورا ہفتہ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا۔ مقررین نے یقین دلایا کہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔

 

