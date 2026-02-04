ریونیو وصولی کیلئے اقدامات کئے جا رہے :اسسٹنٹ کمشنر
اب تک 377مین ہولز کی مرمت مکمل کر کے ڈھکن لگا دئیے گئے ہیں
میلسی (نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر میلسی محمد سعد بن خالد نے کہا ہے کہ تحصیل میں سرکاری ریونیو کی وصولی، شہری سہولیات کی بہتری اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کی ٹیم کی مسلسل محنت اور فیلڈ کارروائیوں کے نتیجہ میں زرعی ٹیکس کی مد میں ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے جبکہ ای۔بیانہ کی مد میں ستاسی لاکھ روپے کی ریکوری عمل میں آئی ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ شہر میں نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں اور اب تک 377 مین ہولز کی مرمت مکمل کر کے ڈھکن لگا دیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو حادثات سے بچایا جا سکے اور صفائی و نکاسی کے مسائل کم ہوں۔شہری سہولت کے لیے رہڑی بازار بھی قائم کیا گیا ہے ، جس سے کاروباری افراد کو منظم روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور شہر میں ٹریفک اور بے ہنگم تجاوزات پر قابو پایا جا سکے گا۔ محمد سعد بن خالد نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے ، صفائی ستھرائی اور مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ متحرک ہے اور مستقبل میں بھی اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔