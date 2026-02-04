صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی بھرتیاں، مقدمے کے باوجود کارروائی نہ ہوسکی

  • ملتان
غیر قانونی بھرتیاں، مقدمے کے باوجود کارروائی نہ ہوسکی

درخواست گذار نے چیف سیکرٹری ،ڈی جی اینٹی کرپشن کو پورٹل پر آگاہ کردیا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) محکمہ تعلیم وہاڑی میں درجہ چہارم ملازمین کی غیر قانونی بھرتیوں اور میگا کرپشن کیس میں اب تک موثر کارروائی نہ ہونے کے باعث شہری اور افسران تشویش کا شکار ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے دور میں 164ملازمین کی بھرتیوں میں سی ای او ایجوکیشن، 2 ڈی ای اوز اور 7 دیگر افسران ملوث پائے گئے ۔اینٹی کرپشن وہاڑی میں مقدمہ تین سال قبل درج کیا گیا تھا، مگر تاحال کوئی عملی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق اصل ریکارڈ چوری کر کے ملزمان کو تحفظ فراہم کیا۔ آڈٹ ڈیپارٹمنٹ ملتان کے مطابق غیر قانونی بھرتیوں سے خزانے کو 169.993 ملین روپے نقصان پہنچا جبکہ سی ای او دفتر میں 6.72 ملین روپے خرد برد ہوئے ۔درخواست گذار ممتاز شاہد نے موثر کارروائی نہ ہونے پر چیف سیکرٹری اور ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو بھی سٹی پورٹل کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے ۔ شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ اصل ریکارڈ فوری برآمد کر کے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے ۔

 

