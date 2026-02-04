صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
فائرسیفٹی :رجب طیب اردگان ہسپتال میں فرضی مشق

ڈپٹی کمشنر نے ڈی پی او کے ہمراہ ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں:ڈپٹی کمشنر

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق رجب طیب اردگان ہسپتال میں فائر سیفٹی کے حوالے سے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا،جس میں ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ اور ڈی پی او مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ نے شرکت کی۔موک ایکسرسائز کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کے ہمراہ ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کی عیادت کی اور ان سے طبی سہولیات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔جس پر لواحقین اور مریضوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی،طبی سہولیات سمیت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے استعداد اور تیاری کا جائزہ لیا۔موک ایکسر سائز میں ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں نے بہترین ردعمل کا مظاہرہ کیا۔ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے کہا کہ ہسپتال میں فائر سیفٹی کے انتظامات کو مزید مؤثر بنانے اور عملے کی تربیت کو بڑھانے کے لیے یہ مشقیں انتہائی اہمیت کی حامل ہے ۔ انہوں نے ہسپتال کے عملے اور متعلقہ اداروں کو ہدایات دیں کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے کہا کہ یہ مشق ہسپتال عملے اور متعلقہ اداروں کی کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت کو جانچنے اور بہتر بنانے کے لیے اہم ہے ۔کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ہمہ وقت تیار رہیں۔بعد از ڈپٹی کمشنر نے علی پور بائی پاس شاہ جمال روڈ پر ہارس اینڈ کیٹل شو گراؤنڈ کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مظفرگڑھ میں ہارس اینڈ کیٹل شو کو کامیاب بنانا ہماری اولین ترجیح ہے ۔

 

