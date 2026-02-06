صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص کارکردگی پر میپکو کے آٹھ افسر و اہلکار معطل

  • ملتان
ناقص کارکردگی پر میپکو کے آٹھ افسر و اہلکار معطل

لائن لاسز کم نہ کرنے اور غفلت پر چھ اہلکاروں کیخلاف کارروائی شروع

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)میں ناقص کارکردگی اور مقررہ اہداف حاصل نہ کرنے پر 8 ایس ڈی اوز اور مختلف عہدوں پر تعینات اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ متعلقہ افسروں کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو خانیوال سرکل مشتاق احمد اٹھنگل نے لائن لاسز کی شرح میں کمی نہ کرنے پر دو ایس ڈی اوز کو معطل کیا۔ معطل ہونے والوں میں ایس ڈی او سیکنڈ سب ڈویژن خانیوال شیخ زاہد امین اور ایس ڈی او فرسٹ سب ڈویژن جہانیاں محمد شاکر شامل ہیں۔ دونوں افسروں کو جنوری 2026ء کے لئے لائن لاسز کم کرنے کے اہداف دیئے گئے تھے تاہم وہ مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں تعلیم مفت،سردار شاہ ، امتحانی فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر وصولی کا نوٹس

چھٹی کے دن 7مقامات پر آتشزدگی

تاریخ پر تاریخ ،کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر ڈھائی سال سے تاخیر کا شکار

مسئلہ کشمیر محض علاقائی تنازع نہیں دیرینہ انسانی مسئلہ ہے ، سعید غنی

5فروری کشمیریوں سے تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

وزیراعلی سندھ نے میمن میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں نئے وارڈز کا افتتاح کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ