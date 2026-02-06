ناقص کارکردگی پر میپکو کے آٹھ افسر و اہلکار معطل
لائن لاسز کم نہ کرنے اور غفلت پر چھ اہلکاروں کیخلاف کارروائی شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)میں ناقص کارکردگی اور مقررہ اہداف حاصل نہ کرنے پر 8 ایس ڈی اوز اور مختلف عہدوں پر تعینات اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ متعلقہ افسروں کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو خانیوال سرکل مشتاق احمد اٹھنگل نے لائن لاسز کی شرح میں کمی نہ کرنے پر دو ایس ڈی اوز کو معطل کیا۔ معطل ہونے والوں میں ایس ڈی او سیکنڈ سب ڈویژن خانیوال شیخ زاہد امین اور ایس ڈی او فرسٹ سب ڈویژن جہانیاں محمد شاکر شامل ہیں۔ دونوں افسروں کو جنوری 2026ء کے لئے لائن لاسز کم کرنے کے اہداف دیئے گئے تھے تاہم وہ مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔