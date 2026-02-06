وہاڑی :پولیس کے ساتھ مقابلوں میں دو ملزم زخمی
گرفتار ملزم مختیار 17 اور فیاض 32 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ نکلے
وہاڑی، بورے والا (خبرنگار نمائندہ خصوصی ، سٹی رپورٹر ) مختلف علاقوں میں پولیس کے ساتھ دو الگ الگ مقابلوں کے دوران ڈکیتی و رابری کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ دو خطرناک ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے پولیس نے گرفتار کرلیا ، جبکہ باقی فرار ہو گئے ۔ بوریوالا کے تھانہ فتح شاہ کی پولیس نے مشکوک افراد کو گھیرنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی۔ زخمی مختیار ولد اقبال 17 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا، جبکہ تھانہ ٹھینگی میں زخمی فیاض ولد ریاض 32 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ پولیس نے موٹر سائیکل اور پسٹل برآمد کر لیے ۔ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔