میلسی :مین ہولز پر چونا لگا کر نشاندہی کردی گئی
میلسی (نامہ نگار) ٹی ایم میلسی کی ہدایت پر شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے گلی محلّوں میں موجود مین ہولز پر چونا لگا کر ان کی واضح نشاندہی کی گئی،تاکہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے کا اندیشہ نہ رہے۔
تفصیل کے مطابق ٹی ایم میلسی فاروق علی خان نے اپنے بیان میں کہا کہ ہے کہ میلسی شہر و گردونواح میں مین ہولز کے باعث ٹریفک حادثات سمیت شہریوں کے مین ہولز میں گرنے کے واقعات رونماں ہونے کا خطرہ تھا۔جس کے پیش نظر گلی محلوں میں موجود مین ہولز پر چونا لگا کر واضح نشاندہی کی گئی ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونماں نہ ہوسکے اور شہریوں کو حادثات سے بچایا جاسکے۔