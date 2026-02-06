صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہڑہ:بروقت طبی امداد نہ ملنے پرنوجوان چل بسا ، ورثاء کا احتجاج

  • ملتان
ماہڑہ:بروقت طبی امداد نہ ملنے پرنوجوان چل بسا ، ورثاء کا احتجاج

ماہڑہ (نامہ نگار) روہیلانوالی سرکاری ہسپتال کے سامنے شعیب کے ورثاء نے شدید احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دیا۔

ورثاء کا کہنا ہے کہ شعیب کو اٹیک کے بعد فوری طور پر ہسپتال لایا گیا، تاہم آدھے گھنٹے تک کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث شعیب کی حالت بگڑ گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین ہسپتال انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے اور علاقے میں شدید غم و غصے کی فضا قائم رہی۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ ورثاء نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار عملے کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ