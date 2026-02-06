ماہڑہ:بروقت طبی امداد نہ ملنے پرنوجوان چل بسا ، ورثاء کا احتجاج
ماہڑہ (نامہ نگار) روہیلانوالی سرکاری ہسپتال کے سامنے شعیب کے ورثاء نے شدید احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دیا۔
ورثاء کا کہنا ہے کہ شعیب کو اٹیک کے بعد فوری طور پر ہسپتال لایا گیا، تاہم آدھے گھنٹے تک کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث شعیب کی حالت بگڑ گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین ہسپتال انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے اور علاقے میں شدید غم و غصے کی فضا قائم رہی۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ ورثاء نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار عملے کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔