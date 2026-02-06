صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

در بار نور شاہ سے اسد چوک سڑک بحالی کا فیصلہ

  • ملتان
کوٹ ادو (نامہ نگار )دربار نور شاہ سے اسد چوک کھوکھر اڈا تک سڑک کی تعمیر و بحالی کے حوالے سے علاقہ مکینوں کی دیرینہ امید ایک بار پھر جاگ اٹھی ہے۔

ن لیگ امیدوار اور ایم پی اے سردار امجد خان چانڈیہ کو لاہور بلا کر ترقیاتی فنڈز میں اس سڑک کو شامل کرنے کی یقین دہانی کرادی گئی، جس پر علاقہ مکین خوش ہیں۔ علاقہ کی سماجی شخصیت سردار اختر خان چانڈیہ نے کہا کہ یہ سڑک پورے علاقے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی بحالی سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ ۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ تعمیراتی کام میں مزید تاخیر نہ کی جائے اور جلدی مکمل کیا جائے تاکہ عوام بنیادی سہولت سے محروم نہ رہیں۔

