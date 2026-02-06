صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلمبہ میں امامیہ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ریلی

  • ملتان
تلمبہ میں امامیہ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ریلی

تلمبہ (نامہ نگار) یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان بھر کی طرح تلمبہ میں امامیہ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 ریلی کا آغاز امام بارگاہ حسینیہ رورل ہیلتھ سنٹر روڈ سے ہوا اور تھانہ روڈ سے ہوتی ہوئی ماموں شیر چوک پہنچی، جہاں مقررین نے خطاب کیا۔ مقررین اسرار حسین جعفری، سکندر اعظم خان، ملک منظور احمد، فوجی ڈوگر، نوید سچل، میاں نیاز حسین اور قیصر کھرل نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور پاکستان کشمیری عوام کی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ شرکاء نے کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور آزادیٔ کشمیر کے نعرے لگائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ