تلمبہ میں امامیہ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ریلی
تلمبہ (نامہ نگار) یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان بھر کی طرح تلمبہ میں امامیہ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
ریلی کا آغاز امام بارگاہ حسینیہ رورل ہیلتھ سنٹر روڈ سے ہوا اور تھانہ روڈ سے ہوتی ہوئی ماموں شیر چوک پہنچی، جہاں مقررین نے خطاب کیا۔ مقررین اسرار حسین جعفری، سکندر اعظم خان، ملک منظور احمد، فوجی ڈوگر، نوید سچل، میاں نیاز حسین اور قیصر کھرل نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور پاکستان کشمیری عوام کی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ شرکاء نے کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور آزادیٔ کشمیر کے نعرے لگائے۔