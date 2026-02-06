پیپلز پارٹی سٹی بورے والا نئے عہدیداروں کے نوٹیفکیشن جاری
بورے والا (سٹی رپورٹر) پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر اور سابق گورنر پنجاب سید احمد محمود نے پیپلز پارٹی سٹی بورے والا کی تنظیم کے نئے عہدیداران کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔
نوٹیفیکیشن کے مطابق سٹی صدر کے عہدے پر شاہد حسین ، سینئر نائب صدر پر سردار انوار الحق ، جبکہ نائب صدور میں اصغر علی، چوہدری رمضان اور ظہور احمد شامل ہیں۔ جنرل سیکرٹری کے طور پر سلیم قریشی، انفارمیشن سیکرٹری کے عہدے پر محسن مغل ایڈووکیٹ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹریز میں ڈاکٹر غلام قادر، اکرم اور ملک مدثر تعینات کیے گئے ۔ سیکرٹری فنانس کیلئے بدر منیر شاہ کو منتخب کیا گیا ہے۔