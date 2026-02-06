اسسٹنٹ کمشنر کانوٹس ،گندا پانی نکلوا کر راستہ بحال کروا دیا
اوور فلو سیوریج سے طالبات، نمازیوں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا
وہاڑی (خبرنگار)نواحی علاقہ 11-9 ڈبلیو بی میں گزشتہ چھ ماہ سے جاری سیوریج بحران پر اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے چند گھنٹوں میں گندا پانی صاف کروا کر بند راستہ بحال کر دیا۔ گورنمنٹ گرلز اسکول کے سامنے اوور فلو سیوریج کے باعث طالبات، نمازیوں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ تعفن اور مچھروں کی افزائش سے وبائی امراض کا خطرہ بھی بڑھ رہا تھا۔ شکایات کے فوری موصول ہونے پر اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کیں، جس پر عملہ موقع پر پہنچا اور سیوریج لائن کی صفائی سمیت نکاسی آب کے انتظامات مکمل کیے گئے ۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کے بروقت اقدامات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے اسی جذبے سے اقدامات جاری رہیں گے ۔