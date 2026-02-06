صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم یکجہتی کشمیر پر جماعت اسلامی نے ریلی نکالی

  • ملتان
کوٹ ادو (نامہ نگار )یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر جماعتِ اسلامی ضلع کوٹ ادو کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی، جس میں کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

شرکاء نے کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کے حق میں نعرے لگائے اور بینرز و پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ۔ امیر جماعتِ اسلامی فرقان آصف بزدار نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسئلہ کشمیر پر واضح اور مؤثر پالیسی پیش کرے ۔ جنرل سیکرٹری اسامہ اخوانی نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی سلامتی اور بقا کا اہم ترین مسئلہ ہے ۔ دیگر مقررین نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور عالمی برادری کی خاموشی لمحئہ فکریہ ہے۔

