صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت ظلم کررہا،کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ :جے یو آئی

  • ملتان
بھارت ظلم کررہا،کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ :جے یو آئی

بھارتی مظالم پر عالمی اداروں کی خاموشی افسوسناک ہے ، رہنماؤں کا اظہار

وہاڑی (خبر نگار ،نمائندہ خصوصی )جمعیت علماء اسلام ضلع وہاڑی کے امیر مولانا پیر محمد صدیق، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا عمر فاروق نعمانی، جمعیت اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالخالق وٹو، مرکزی جنرل کونسل کے رکن ڈاکٹر سید گل ضمیر شاہ، تحصیل امیر مولانا قاری قربان علی قاسمی، تحصیل سیکرٹری راؤ دین محمد اور جمعیت نوجوانان فورم کے ضلعی صدر میاں عبدالماجد نے یومِ یکجہتیٔ کشمیر کے موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں پر ظلم و جبر کر رہا ہے ، جبکہ عالمی طاقتیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یومِ یکجہتیٔ کشمیر منانے کا مقصد دنیا کو کشمیری عوام پر ہونے والے مظالم سے آگاہ کرنا ہے ۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ جمعیت علماء اسلام کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارتی تسلط کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ