بھارت ظلم کررہا،کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ :جے یو آئی
بھارتی مظالم پر عالمی اداروں کی خاموشی افسوسناک ہے ، رہنماؤں کا اظہار
وہاڑی (خبر نگار ،نمائندہ خصوصی )جمعیت علماء اسلام ضلع وہاڑی کے امیر مولانا پیر محمد صدیق، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا عمر فاروق نعمانی، جمعیت اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالخالق وٹو، مرکزی جنرل کونسل کے رکن ڈاکٹر سید گل ضمیر شاہ، تحصیل امیر مولانا قاری قربان علی قاسمی، تحصیل سیکرٹری راؤ دین محمد اور جمعیت نوجوانان فورم کے ضلعی صدر میاں عبدالماجد نے یومِ یکجہتیٔ کشمیر کے موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں پر ظلم و جبر کر رہا ہے ، جبکہ عالمی طاقتیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یومِ یکجہتیٔ کشمیر منانے کا مقصد دنیا کو کشمیری عوام پر ہونے والے مظالم سے آگاہ کرنا ہے ۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ جمعیت علماء اسلام کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارتی تسلط کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھے گی۔