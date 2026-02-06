صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذخیرہ اندوزوں اور سٹاک مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن

  • ملتان
چار بڑے سٹورز سیل ، گھی، کوکنگ آئل، میدہ، چاول، دالیں برآمد

لودھراں (سٹی رپورٹر )رمضان المبارک کی آمد سے قبل عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پیرا کا ذخیرہ اندوزوں اور سٹاک مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ ایس ڈی ای او پیرا فورس شاہد حسین سپرا کی سربراہی میں کارروائی کے دوران لودہراں شہر، گیلے وال اور اڈا حقڑاں کے علاقوں میں چار بڑے غیر قانونی سٹورز سیل کیے گئے اور کروڑوں روپے مالیت کی اشیائے خوردونوش برآمد کی گئیں، جن میں گھی، کوکنگ آئل، میدہ، چاول، دالیں اور چینی شامل ہیں۔ ڈی ایف سی سید ندیم عباس کی موجودگی میں کی جانے والی کارروائیوں کا مقصد ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو ختم کرنا اور قانون کی بالا دستی یقینی بنانا تھا۔ ایس ڈی ای او نے کہا کہ رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گی اور اسٹاک مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

