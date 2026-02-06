صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
پتنگ فروش گرفتار، بھاری مقدار میں پتنگیں برآمد

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ نیو ملتان نے کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش ملزم واجد کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں پتنگیں برآمد کر لیں، مقدمہ درج کرلیا۔۔۔

 ملزم کو تھانہ نیو ملتان کے علاقے چوک قذافی سے دورانِ گشت کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ایس ایچ او تھانہ نیو ملتان سید عباد اللہ گیلانی نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر تنویر احمد اور اپنی ٹیم کے ہمراہ مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی عمل میں لائی۔گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ نیو ملتان میں مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔

