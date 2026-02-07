یوم کشمیر کے سلسلہ میں نمائشی میچ، سری نگر الیون کی جیت
ملتان (خصوصی رپورٹر)یوم کشمیر کے سلسلے میں سپورٹس ڈیپارٹمنٹ ملتان کے زیر اہتمام ایک دوستانہ نمائشی کرکٹ میچ ایم سی جی گراونڈ نواں شہر ملتان میں کھیلا گیا۔۔۔
، جس میں سری نگر الیون نے مظفرآباد الیون کو پانچ وکٹ سے شکست دے دی۔مظفرآباد الیون نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں تمام کھلاڑیوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے ۔ بعد میں کھیلتے ہوئے سری نگر الیون نے مطلوبہ ہدف پانچ وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس ٹیم کی جانب سے نعیم خان نے 67، رضوان خان نے 60 اور دائم خان نے 52 رنز بنائے ۔