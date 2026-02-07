ہواوے کے نمائندگان کا میپکو ہیڈ کوارٹر کا دورہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے ہیڈ کوارٹر میں عالمی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کے نمائندگان نے دورہ کیا ۔۔۔
اور میپکو کے ساتھ کاروباری و تکنیکی تعاون میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ہواوے کی جانب سے اے ایم آئی سسٹم کے نفاذ کے لئے HPLC ٹیکنالوجی، SCADA سسٹم کی تنصیب، ڈیٹا سنٹر کے قیام اور دیگر متعلقہ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔میپکو کی جانب سے جنرل منیجر ٹیکنیکل انجینئر ملک اشفاق اعوان، جنرل منیجر آپریشن انجینئر محمد اکرم سیال اور ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن ٹیکنالوجی اصغر خان گھلو نے شرکت کی۔ ہواوے کی نمائندگی صدر پاور سلوشنز بزنس یونٹ ہی لیشیانگ، دبئی پاور انڈسٹری سلوشن ایکسپرٹ شو فے ، پاور انڈسٹری نمائندہ شین یو اور سیلز منیجر محمد فرحان نے کی۔