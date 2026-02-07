صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کینٹ ڈویژن میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی سیمینار

  • ملتان
میپکو کینٹ ڈویژن میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی سیمینار

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کینٹ ڈویژن ملتان میں لائن سٹاف کی حفاظت کے حوالے سے۔۔۔

 سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد فیلڈ میں کام کرنے والے لائن سٹاف میں حفاظتی آگاہی پیدا کرنا، ای سیفٹی ایپ کے مؤثر استعمال سے آگاہ کرنا اور دورانِ ڈیوٹی حفاظتی اصولوں پر سختی سے عملدرآمد کو یقینی بنانا تھا۔ایڈیشنل سپرنٹنڈنگ انجینئر ٹیکنیکل میپکو ملتان سرکل ملک عارف وینس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائن سٹاف کی جانیں ادارے کے لئے نہایت قیمتی ہیں اور ان کی حفاظت میپکو کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ای سیفٹی ایپ جدید دور کا ایک مؤثر ٹول ہے ، جس کے درست استعمال سے حادثات میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازوں کیخلاف کارروائی 6 بچوں اور والد صاحبان سمیت 17 گرفتار

تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ،ملک شعیب اعوان

ڈی پی او خوشااب کے رات گئے ناکوں، تھانوں کے معائنے

ڈی پی او کا دورہ جنرل ہسپتال ، اقدام خودکشی کرنیوالے کی عیادت

محفوظ پنجاب پروگرام، ٹرانسپورٹ سے سلنڈر اتارنے کی مہم

میانوالی پولیس کا معذور کانسٹیبل سے اظہارِ یکجہتی اور امداد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن