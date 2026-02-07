میپکو کینٹ ڈویژن میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی سیمینار
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کینٹ ڈویژن ملتان میں لائن سٹاف کی حفاظت کے حوالے سے۔۔۔
سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد فیلڈ میں کام کرنے والے لائن سٹاف میں حفاظتی آگاہی پیدا کرنا، ای سیفٹی ایپ کے مؤثر استعمال سے آگاہ کرنا اور دورانِ ڈیوٹی حفاظتی اصولوں پر سختی سے عملدرآمد کو یقینی بنانا تھا۔ایڈیشنل سپرنٹنڈنگ انجینئر ٹیکنیکل میپکو ملتان سرکل ملک عارف وینس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائن سٹاف کی جانیں ادارے کے لئے نہایت قیمتی ہیں اور ان کی حفاظت میپکو کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ای سیفٹی ایپ جدید دور کا ایک مؤثر ٹول ہے ، جس کے درست استعمال سے حادثات میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے ۔