ملتان سینئر چیلنج کپ، ملتان وائٹ اور ریڈ کا میچ ڈرا

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان ڈسٹرکٹ سینئر چیلنج کپ کے دو روزہ میچ میں ملتان وائٹ اور ملتان ریڈ ٹیموں کے درمیان مقابلہ ڈرا رہا۔ ملتان وائٹ نے پہلی اننگز میں شاندار کھیل پیش کیا اور ایک وکٹ کے نقصان پر 452 رنز بنائے ۔۔۔۔

 اوپننگ بلے باز رانا عدیل مشتاق نے 252 ناٹ آؤٹ رنز اسکور کیے ، جس میں 34 چوکے اور چار چھکے شامل تھے ۔ ارشد بلوچ نے 100 اور محمد کامران نے 86 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔ ملتان ریڈ کی جانب سے عدنان اعجاز نے ایک وکٹ حاصل کی۔ملتان ریڈ نے اپنی پہلی اننگز میں سات وکٹ کے نقصان پر 268 رنز سکور کئے ۔دوسری اننگز میں ملتان وائٹ نے دوسرے دن کے اختتام تک تین وکٹ کے نقصان پر 152 رنز بنائے ۔ میچ اختتام پر ڈرا قرار دیا گیا۔

 

