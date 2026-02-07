صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
یوم یکجہتی کشمیر پر فٹبال میچ، کیپکو کلب فاتح

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)یوم یکجہتی کشمیر پر فٹبال میچ، کیپکو کلب فاتح۔ یوم یکجہتیٔ کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے۔۔

 ضلعی انتظامیہ کوٹ ادو اور خالد شاہین فٹبال کلب کے زیر انتظام گورنمنٹ ہائی سکول کوٹ ادو میں فٹبال میچ منعقد کیا گیا۔ میچ میں کیپکو فٹبال کلب کوٹ ادو اور چوک سرور شہید کی ٹیمیں مد مقابل تھیں۔ابتدائی لمحات میں چوک سرور شہید کی ٹیم نے دو گول کی برتری حاصل کی، تاہم کیپکو کلب نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے برتری ختم کی اور مقررہ وقت میں مقابلہ 3-3 گول سے برابر ہوا۔ بعد ازاں پنلٹی ککس پر کیپکو کلب نے ایک کے مقابلے میں چار گول کر کے فتح حاصل کی۔میچ کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر بیرسٹر بلال سلیم نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور مہمانوں کو شیلڈز پیش کیں۔ 

 

