دوکوٹہ کے چکوک میں مین ہولز کے ڈھکن لگانے کا کام تیز
دوکوٹہ (نامہ نگار)چیف آفیسر ضلع کونسل کے حکم پر دوکوٹہ کے چکوک میں مین ہولز کے ڈھکن لگانے کا کام تیزی سے جاری ۔ ۔۔
انفورسمنٹ انسپکٹر میاں محمد ارشد چوغطہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اڈا ہری مائنر، لالی پور، چک نمبر 143، چک نمبر 151، چک نمبر 205، چک نمبر 211، چک نمبر 213 میں سیوریج کے مین ہولز پر ڈھکن لگوا دیئے گئے ہیں اور باقی چکوک میں بھی جہاں پر مین ہولز پر ڈھکن نہیں ہیں ان پر جلد ڈھکن لگوا دیئے جائیں گے اور یہ کام تیزی سے جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ تحصیل بھر جن چکوک میں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو فورا ہمیں آگاہ کریں ،ہنگامی بنیادوں پر ڈھکن لگا کر مسئلے کو حل کیا جائے گا۔