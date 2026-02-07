صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوکوٹہ کے چکوک میں مین ہولز کے ڈھکن لگانے کا کام تیز

  • ملتان
دوکوٹہ کے چکوک میں مین ہولز کے ڈھکن لگانے کا کام تیز

دوکوٹہ (نامہ نگار)چیف آفیسر ضلع کونسل کے حکم پر دوکوٹہ کے چکوک میں مین ہولز کے ڈھکن لگانے کا کام تیزی سے جاری ۔ ۔۔

انفورسمنٹ انسپکٹر میاں محمد ارشد چوغطہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اڈا ہری مائنر، لالی پور، چک نمبر 143، چک نمبر 151، چک نمبر 205، چک نمبر 211، چک نمبر 213 میں سیوریج کے مین ہولز پر ڈھکن لگوا دیئے گئے ہیں اور باقی چکوک میں بھی جہاں پر مین ہولز پر ڈھکن نہیں ہیں ان پر جلد ڈھکن لگوا دیئے جائیں گے اور یہ کام تیزی سے جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ تحصیل بھر جن چکوک میں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو فورا ہمیں آگاہ کریں ،ہنگامی بنیادوں پر ڈھکن لگا کر مسئلے کو حل کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت کے دوران شہر میں 24روٹس پر بس سروس بحال

کمشنر کا موچی گیٹ کا دورہ ،بسنت انتظامات کا جائزہ

جی سی یونیورسٹی کے زیر اہتمام آرکائیوز کی اہمیت پرسیمینار

الحمرا میں سہ روزہ ایل ایل ایف کی تقریبات کا آغاز

ریسکیو 1122 کا شہر میں خصوصی ایمرجنسی پلان مرتب

خودکش دھماکے کی مذمت : گنڈاپور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن