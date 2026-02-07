صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب کے محنت کشوں کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی

  • ملتان
کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )ستھرا پنجاب کے محنت کشوں کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ۔تفصیل کے مطابق ستھرا پنجاب کی جانب سے ۔۔

کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے سلسلے میں ایک ریلی اسسٹنٹ کمشنر کیروڑپکا محمد اصغر اقبال لغاری سپروائزر ملک اسماعیل و دیگر کی قیادت میں نکالی گئی ۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر و دیگر نے کہا کہ پاکستان کا محنت کش طبقہ بھی کشمیریوں کی آزادی کے لیے پرعزم اور متحرک ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے اور عالمی برادری اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرے ۔

 

