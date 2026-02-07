پھٹہ رکشا، موٹرسائیکل ، قیمتی سامان ،نقدی اور مویشی چوری
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)مختلف وارداتوں میں پھٹہ رکشا، موٹر سائیکل ،سامان ،نقدی اور مویشی چور ی ہوگئے ۔۔۔
تھانہ محمود کوٹ میں مدعی محمد فراز کی درخواست پردرج مقدمہ کے مطابق اس کا پھٹہ رکشا، موٹر سائیکل اور رکشا پر رکھا ہوا سامان چوری ہوگیا۔تھانہ سنانواں میں مدعی محمد اسامہ بن سلیم کی دکان سے قیمتی سامان اور نقدی چوری ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ تھانہ دائرہ دین پناہ میں مدعی محمد رمضان مشوری کے مویشی بھانہ سے دو بکرے اور تھانہ سرور شہید میں مدعی محمد اکرم کے تین بکرے چوری ہو گئے ۔مزید برآں تھانہ سٹی کوٹ ادو میں مدعی وسیم عباس کے مال مویشی فارم اور زیر تعمیر مکان سے قیمتی سامان چوری ہونے پر مقدمات درج کیے گئے ۔