غلط بجلی بل پر معذور شہری سراپا احتجاج
وجھیانوالہ (نامہ نگار) واپڈا اہلکاروں کی مبینہ غفلت یا نااہلی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا، جہاں چک 74 پندرہ ایل کے۔۔
رہائشی معذور شہری محمد عدنان ددھوڑا کو گھریلو بجلی کے کم استعمال کے باوجود بھاری بل بھجوا دیا گیا۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ میٹر پر صرف ایک بلب استعمال ہوتا ہے اور گھریلو لوڈ انتہائی کم ہے ، اس کے باوجود دسمبر اور جنوری کا مجموعی بل 18 ہزار 666 روپے ارسال کر دیا گیا۔ واپڈا حکام سے مطالبہ ہے کہ فوری ٹیم تشکیل دے کرگھریلو لوڈ چیک کرکے ذمہ دار اہلکاروں کاتعین کرکے کارروائی اور غلط بل کی درستگی کرکے نیا بل جاری کرنے کا حکم جاری کریں۔