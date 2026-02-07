صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غلط بجلی بل پر معذور شہری سراپا احتجاج

  • ملتان
غلط بجلی بل پر معذور شہری سراپا احتجاج

وجھیانوالہ (نامہ نگار) واپڈا اہلکاروں کی مبینہ غفلت یا نااہلی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا، جہاں چک 74 پندرہ ایل کے۔۔

 رہائشی معذور شہری محمد عدنان ددھوڑا کو گھریلو بجلی کے کم استعمال کے باوجود بھاری بل بھجوا دیا گیا۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ میٹر پر صرف ایک بلب استعمال ہوتا ہے اور گھریلو لوڈ انتہائی کم ہے ، اس کے باوجود دسمبر اور جنوری کا مجموعی بل 18 ہزار 666 روپے ارسال کر دیا گیا۔ واپڈا حکام سے مطالبہ ہے کہ فوری ٹیم تشکیل دے کرگھریلو لوڈ چیک کرکے ذمہ دار اہلکاروں کاتعین کرکے کارروائی اور غلط بل کی درستگی کرکے نیا بل جاری کرنے کا حکم جاری کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازوں کیخلاف کارروائی 6 بچوں اور والد صاحبان سمیت 17 گرفتار

تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ،ملک شعیب اعوان

ڈی پی او خوشااب کے رات گئے ناکوں، تھانوں کے معائنے

ڈی پی او کا دورہ جنرل ہسپتال ، اقدام خودکشی کرنیوالے کی عیادت

محفوظ پنجاب پروگرام، ٹرانسپورٹ سے سلنڈر اتارنے کی مہم

میانوالی پولیس کا معذور کانسٹیبل سے اظہارِ یکجہتی اور امداد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن