ڈرامہ نگار اورتجزیہ کا ر ندیم رحمان ملک انتقال کرگئے

  • ملتان
ڈرامہ نگار اورتجزیہ کا ر ندیم رحمان ملک انتقال کرگئے

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)قصبہ سنانواں سے تعلق رکھنے والے سوئی گیس آفیسر اور معروف لکھاری،دانش وراور۔۔

تجزیہ نگار ندیم رحمان ملک انتقال کرگئے ، وہ عرصہ سے ادبی، سماجی اور مذہبی مباحث میں فعال کردار ادا کر رہے تھے ، ان کی وفات سے جنوبی پنجاب بالخصوص ضلع کوٹ ادو کا ادبی حلقہ مخلص رہنما سے محروم ہو گیا۔مرحوم کو سٹیشن سنانواں بستی شیخ حافظ آباد میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کردیا گیا۔نماز جنازہ میں علماء، تاجر، ڈاکٹرز ،دانشور، ادیب،شعرء ئکرام، صحافی، اساتذہ، طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 

