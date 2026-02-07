صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے زیادتی کرنیوالا پٹوار ی گرفتاری کے بعد رہا

  • ملتان
خاتون سے زیادتی کرنیوالا پٹوار ی گرفتاری کے بعد رہا

تین روز میں رہائی، مبینہ ڈیل اور پولیس کارروائی پر سنگین سوالات اٹھ گئے

جودھ پور(نمائندہ دنیا)خاتون سے زیادتی کرنیوالا پٹواری تین دن کے اندر مبینہ بھاری ڈیل کے نتیجے میں رہا۔تفصیل کے مطابق سرائے سدھو کی رہائشی خاتون (ش )نے تھانہ سٹی کبیروالا میں درخواست دیتے ہوئے مئوقف اختیار کیا کہ کبیروالا کے پٹواری سعید سیال نے میری بیٹی (ع )کو شادی کا جھانسہ دے کر مکان دکھانے کے بہانے کبیروالا بلایا اور زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا،مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزم پٹواری سعید سیال کو تھانہ سٹی کبیروالا پولیس نے گرفتار کر لیا،پولیس نے ملزم کی واٹس ایپ چیٹ،وائس وغیرہ و دیگر ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے مگر پٹواری تین دن کے اندر ڈرامائی انداز میں پولیس اور مدعی دونوں کو مبینہ طور پرراضی کرتے ہوئے مقدمہ میں کلین چٹ حاصل کرتے ہوئے باعزت طریقے سے بری ہو گیا۔ذرائع کے مطابق مذکورہ پٹواری اس سے پہلے بھی کئی خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا ہے مگر پیسے کی ریل پیل ہونے کی وجہ سے آج تک اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ڈپٹی کمشنر خانیوال اور ڈی پی او خانیوال واقعہ کا از خود نوٹس لیں۔

 

